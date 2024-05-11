Хто керує ворожим наступом на півночі Харківщини: розслідувачі оприлюднили дані російського генерала Шелухіна та членів його родини

Про це повідомляє канал Evocation.info у Telegram.

Андрій Шелухін командує наступом росіян на півночі Харківської області. З грудня 2022 року - генерал-майор, замкомандувача 20-ї армії РФ. Раніше очолював 228-й мотострілецький полк з Єкатеринбурга.

Розслідувачі встановили, що воєнний злочинець має у своєму активі автівку Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску. Оприлюднено й інші дані терориста: номер телефону +79139339854; паспорт - 5001833625; ІПН - 540529666376.

Фото: Evocation.info

Також відомі посилання на сторінки дружини та доньки Шелухіна в Instagram.

"Тепер ви можете особисто подякувати терористу та його родичам за всі злочини, які він скоїв проти України", - пишуть розслідувачі.

Номери телефонів генерала та його близьких:

Шелухін Андрій Олегович +79139339854

Шелухіна Марина Володимирівна (дружина) +79137872751

Шелухіна Єлизавета Андріївна (донька) +79936018391

Шелухін Іван Андрійович (син) +79133808006

Фото: Evocation.info

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

Станом на 12:00 суботи 11 травня 2024 року Сили оборони зупинили просування російських окупаційних військ на рубежах 2-5 км від українсько-російського кордону