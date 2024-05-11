Росіяни позначають свою техніку новими тактичними знаками: що це означає
Окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.
Фото: t.me/Tsaplienko
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Що відомо про бої на Харківщині
Генштаб ЗСУ о 23:00 10 травня повідомив, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.
11 травня партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків.
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