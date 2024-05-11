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Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: Сили оборони вибивають ворога з "сірої зони", - депутат облради Скорик

11 травня, 2024 субота
11:05
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Зміст

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик розповів про поточну ситуацію в Харківській області та мету окупантів щодо наступу

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Станом на сьогодні ситуація стабілізувалась. Опівночі окупанти припинили свій так званий наступ. Сили оборони України почали їх вибивати з тої сірої зони, яку вчора вони практично зайняли. Йдеться про селища Стрілеча, Красне, Пильне, Борисівка Липецької громади. Наші хлопці, які боронять цю територію, доповідають із різних боків, що ситуація контрольована. Зараз вони продовжують вибивати окупантів з цієї сірої зони. Ці населені пункти знаходяться безпосередньо біля лінії кордону. Щоб їх зайняти, росіяни великих зусиль не докладали. Вони зайшли й призначили територію нібито захопленою ними. Насправді це сіра зона. Українські військові розберуться з ворожими силами, які туди зайшли", - заявив він.

Основна мета наступу окупантів полягає у сковуванні українських сил і відволіканні від важливих напрямків фронту, каже Скорик.

"Метою того формату наступу, який окупанти вчора почали, насправді є сковування українських сил і відволікання від чогось особливого. Зокрема, на думку наших військових, йдеться про район Часового Яру і Донецької області, де росіяни ведуть інтенсивні бої. Вони сьогодні сковують наші сили, щоб ми перекидали ЗСУ з тих напрямків", - зазначив він.

За його словами, вчора на Харківщині була одна з найдовших тривог. Сьогодні вночі було два прильоти.

"Повітряну тривогу для Харкова та області оголосили о 09:03 10 травня. Вона триває 13 годин 18 хвилин. Сьогодні вночі було два прильоти, о 02:47 і о 03:00 були ракети по місту. Тут постійні вибухи та тривоги через КАБи, якими б'ють росіяни по території Липецької і Вовчанської громад", - заявив депутат облради.

З Вовчанська та ближніх населених пунктів проводиться евакуація населення, каже він.

"Харків'яни, жителі області очікували, що буде наступ. У Вовчанській територіальній громаді об'явили евакуацію населення. Там постійно б'ють із РСЗО, "градів", "смерчів", мінометів та артилерії. Місто практично не має непошкоджених будівель, жити там неможливо", - додав Скорик.

  • Генштаб ЗСУ о 23:00 10 травня повідомив, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 

  • 11 травня партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків.

Теги:
Відео
Україна
Харків
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Військові новини
ракетний удар
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