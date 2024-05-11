Військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що агент "Атеш" служить в одному з мотострілкових батальйонів 44-го армійського корпусу ЗС Росії. За його словами, в його підрозділі одне з відділень відмовилося йти на штурм у Харківській області.

Бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.

"Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і був відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом.) Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", - пишуть партизани.