Військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків, - "Атеш"
Російські військовослужбовці навідріз відмовляються йти на штурм у Харківській області. Вони побоюються якісних укріплень на російсько-українському кордоні
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Зазначається, що агент "Атеш" служить в одному з мотострілкових батальйонів 44-го армійського корпусу ЗС Росії. За його словами, в його підрозділі одне з відділень відмовилося йти на штурм у Харківській області.
Бійці цього підрозділу добре знають про якісні укріплення на російсько-українському кордоні. А також вони були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ.
"Зважаючи на це, коли на техніку були нанесені нові знаки у вигляді ромба з хрестом і був відданий наказ, частина підрозділу відмовилася виконувати злочинну волю командування. (Розпізнавальні знаки, до речі, наносяться власним коштом.) Ніхто не хоче йти в один кінець ні за які гроші", - пишуть партизани.
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Генштаб ЗСУ о 23:00 10 травня повідомив, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.
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