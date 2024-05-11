Протягом доби з різних районів Харківщини евакуювали 1775 цивільних
За добу 10 травня з районів Харківської області, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За його словами, наразі 1048 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 440 із Харківського, 12 із Богодухівського та 275 людей евакуювали волонтери.
Всього евакуйовано 1775 людей.
11 травня о 00:45 росіяни обстріляли село Одноробівка Богодухівський району. Внаслідок обстрілу ворога зафіксовано пошкодження чотирьох будинків, автівки.
Він також зауважив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 30 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Глибоке, Лукʼянці, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Веселе, Вільча, Липці, Слобожанське, Сосновий Бір, Українське.
У Липцях Харківського району внаслідок обстрілу дістали поранення 53-річна жінка та 38-річний чоловік. В Андріївці Ізюмського району в полі трактор наїхав на невідомий вибуховий пристрій. Без постраждалих. У Черкаських Тишках Харківського району внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні будинки. Загинув 55-річний чоловік.
Він також розповів, що 10 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ із різних видів озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення 52-річний та 42-річний чоловіки, 60-річна жінка, є ще один поранений та двоє загиблих — чоловік і жінка.
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 13 атак, зокрема в районах н.п. Синьківка, Берестове Харківської області. На Слобожанському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах н.п. Красне, Мороховець, Олійникове, Гатище та ін. Харківської області.
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Генштаб ЗСУ о 23:00 10 травня повідомив, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.
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З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.
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