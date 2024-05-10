"Такого обстрілу ще не бачили": з Вовчанської громади на Харківщині евакуюють населення

Про це у коментарі "Громадському радіо" сказав голова Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі.

Зазначається, що влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

"Зараз ми евакуюємо населення. Основна маса людей виїжджає своїм транспортом. Але водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів", — розповів очільник МВА.

Евакуація відбувається тому, що наразі російська армія масовано обстрілює місто.

"Місцеві кажуть, що такого обстрілу ще не бачили. Тому зараз у Вовчанську небезпечно знаходитись. З третьої ночі летять КАБи, артилерія, з РСЗВ обстрілюють", - пояснив Гамбарашвілі.

Інформації щодо загиблих та поранених унаслідок обстрілів російськими окупантами Вовчанська поки немає, але є інформація про масовані руйнування.