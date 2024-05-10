Росія активізувалася на північному напрямку: ворог атакує Вовчанськ на Харківщині

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ. Усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії. Були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, українські захисники тримають позиції та "не втратили жодного метра".

"Угруповання противника не становить загрози для Харкова, його сил вистачає лише для провокацій на північному напрямку. Усі органи влади працюють, перебувають на місцях та виконують свої обов‘язки", - додав очільник ОВА.

Він наголосив, щоб цивільне населення прикордонних населених пунктів залишалися в укриттях, бо окупантам немає різниці завдавати ударів по військовій інфраструктурі чи по цивільних беззбройних людях.