Накопичених військ РФ недостатньо для штурму Харкова, але ворог здатен на рейдові дії, - військовий оглядач Попович
Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що в бік Харківщини ворог накопичив 30-35 тис. військових
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Без суттєвого кадрового підсилення буде важко протистояти РФ, яка йде фактично ва-банк, особливо в умовах, коли боєкомплект ще не скрізь дійшов. Ворог розуміє, що допоки боєкомплект не підійшов, йому потрібно мати територіальні здобутки, передусім на сході. На сьогодні є кілька напрямків, де РФ намагається суттєво просунутися - це на захід від Авдіївки в бік Покровська, це Часів Яр, це Лиманський та Куп'янський напрямки", - пояснив Попович.
За словами військового оглядача, спостерігається накопичення російських військ у бік Харківської області.
"Але воно незначне, десь 30-35 тис. Ще відбувається розгортання в Курській області, десь близько 3500-3700 військових РФ. Очевидно, що найближчими днями це розгортання має завершитися, будемо дивитися на їхні дії. Загалом цього недостатньо для штурму Харкова, але відвертальні дії, рейдові дії, захопити якісь незначні території на Харківщині, то на це вони здатні. Це дії, що відвертають, але в умовах, коли в нас з резервами не дуже добре, то це теж може мати значення", - зауважив Попович.
- Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що російські терористи активно готуються до наступу.
- Міністр оборони Рустем Умєров та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 8 травня доповіли президентові Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, захист населення та зрив російських наступальних дій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.31 Купівля 39.31Продаж 39.8
- EUR Купівля 42.19Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе