В ISW назвали стратегічну мету наступу росіян на Харківщині

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області вранці 10 травня і досягли значних тактичних успіхів.

Аналітики наголошують, що російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на півночі Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту - відволікання військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.

Наразі російські війська розпочали дві обмежені операції в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців, а іншу на північний схід від Харкова біля Вовчанська. Міністерство оборони України

За даними Міноборони України, російські бронетанкові штурмові групи невстановленої чисельності спробували прорвати українську оборону під Вовчанськом рано вранці, і що бої в цьому районі продовжилися після того, як українські сили відбили російські атаки.

Водночас дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і поблизу них, ймовірно, велися запеклі бої.

За оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області найближчими днями для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова.

Проте обмежені зусилля, які зараз застосовують російські сили, не свідчать про те, що вони проводять широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити місто Харків.