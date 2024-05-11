В ISW назвали стратегічну мету наступу росіян на Харківщині
Наступальні операції росіян вздовж кордону у Харківській області, ймовірно, мають стратегічну мету привернути і закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України
Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські війська розпочали наступальну операцію вздовж російсько-українського кордону на півночі Харківської області вранці 10 травня і досягли значних тактичних успіхів.
Аналітики наголошують, що російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на півночі Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту - відволікання військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України.
Наразі російські війська розпочали дві обмежені операції в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців, а іншу на північний схід від Харкова біля Вовчанська. Міністерство оборони України
За даними Міноборони України, російські бронетанкові штурмові групи невстановленої чисельності спробували прорвати українську оборону під Вовчанськом рано вранці, і що бої в цьому районі продовжилися після того, як українські сили відбили російські атаки.
Водночас дані NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) від 10 травня вказують на те, що в населених пунктах Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і поблизу них, ймовірно, велися запеклі бої.
За оцінкою ISW, російські війська, ймовірно, скористаються своїм тактичним плацдармом на півночі Харківської області найближчими днями для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступальних дій, які, ймовірно, мають на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і просунутися так, щоб артилерією досягати до Харкова.
Проте обмежені зусилля, які зараз застосовують російські сили, не свідчать про те, що вони проводять широкомасштабну наступальну операцію з метою оточити та захопити місто Харків.
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Генштаб ЗСУ о 23:00 10 травня повідомив, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.
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