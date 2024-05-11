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На півночі Харківщини росіян зупинили за 2-5 км від кордону, - Бутусов

11 травня, 2024 субота
13:26
Війна з Росією окупанти
Зміст

Станом на 12:00 11 травня Сили оборони зупинили просування російських окупаційних військ на рубежах 2-5 км від українсько-російського кордону

Про це повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

"Просування російських військ зупинено на рубежах 2-5 км від кордону, наша оборона розгорнута та ефективно працює по росіянах", - йдеться у повідомленні.

За словами журналіста, на цей момент російські атаки відбито. На одному з напрямків, де ворогу вдалося просунутись, розгортаються наші резерви.

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Водночас Бутусов наголосив, що росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у бойових порядках ЗСУ силами самостійних груп піхоти, які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії.

"Але далеко противнику пройти не вдалось, усі спроби просочитись виявлені, по ворогу активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами на цей час забезпечена", - підкреслив журналіст.

Він зауважив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський призначив командувачем ОТУ "Харків" одного з компетентних та енергійних командувачів. Тому, за його словами, "оцінки обстановки з нашого боку обʼєктивні, комбриги отримують реалістичні завдання та діють впевнено". 

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"Там, де в деяких підрозділах є проблеми з боєздатністю, проводиться посилення. Битва продовжується, з обох сторін підтягуються резерви, будемо спостерігати за розвитком подій", - додав військовий журналіст.

Своєю чергою міноборони РФ станом на 13:00 повідомляло про нібито повну окупацію населених пунктів Борисівка, Огурцове, Плетенівка, Пильна, Стрілеча Харківської області.

Що відомо про бої на Харківщині

10 травня у Міноборони повідомили, що російська окупаційна армія посилила атаки на північному напрямку. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути і закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

11 травня російська окупаційна армія відновила штурмові дії біля селища Глибоке Харківської області, українські бійці очікують посилення ворожого вогню.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Юрій Бутусов
Харківщина
Військові новини
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