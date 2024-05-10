Якщо росіяни не змогли прорватися в перші 12 годин, то вони вже втратили "вікно можливостей": Defence Express про ситуацію на Харківщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Розхитування - це максимум, що росіяни можуть зробити на Харківському напрямку. На сьогодні 50 тис. військових - це те, що ворог має на 700 км ділянці на кордоні з Україною. Тобто з того угруповання у противника на Харківську область є 30 тис. Окрім 50 тис. загального ворожого угруповання, у них там ще було 400 одиниць бронетехніки, але вони вирішили пропорційно її поділити. Відповідно, такого наряду сил росіянам вистачить тільки на демонстрацію спроб проривів. На певну регулярність обстрілів прикордонних районів, але точно не на прорив", - наголосив Киричевський.

За словами військового експерта, наразі можуть відбуватися тривалі бої з росіянами на прикордонні, але про прорив на Харків мова не йде.

"Зважаючи на те, що росіяни почали атаку о 5-й ранку, і на даний час повідомлень про прорив оборони наших військ не було, можна фіксувати, що, якщо росіяни не змогли прорватися у перші 12 годин, то вони вже втратили "вікно можливостей". На жаль, Харківський напрямок буде ще однією гарячою точкою, де ЗСУ будуть відвертати свою увагу. Але ці 30 тис. ворожого угруповання нам би ускладнили ситуацію на інших гарячих напрямках. Росіяни вирішили витратити цей наряд сил нераціонально в спробі розхитати прикордоння на Харківщині й отримати закономірний результат, тобто недосягнення своїх цілей", - зауважив Киричевський.

За даними Міноборони, близько 5 ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині.

Прикордонні громади Харківщини 10 травня перебувають під посиленими обстрілами РФ. Відомо про одного загиблого та кількох поранених.







