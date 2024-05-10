Наступ РФ на Харківщину: в ОВА заявили про загиблого від обстрілів

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, уранці окупанти обстріляли с. Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок, але минулося без постраждалих.

Близько 10 ранку ворог обстріляв Вовчанськ, внаслідок чого травми дістали двоє цивільних.

По обіді внаслідок обстрілу села Черкаські Тишки Харківського району загинув 55-річний цивільний чоловік.

О 13:22 РФ знову атакувала Вовчанськ. Окупант завдав удару по приватному будинку, внаслідок чого було поранено 60-річну жінку.

"Водночас унаслідок ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув цивільний чоловік, ще двоє зазнали травм — один із них під завалами будинку", - написав Синєгубов.