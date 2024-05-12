Росіяни зранку скинули авіабомби на Вовчанськ: під завалами опинилася родина, є загибла і постраждалі
Уранці неділі, 12 травня, російські окупанти завдали удару авіабомбами по будинках у Вовчанську Харківської області, унаслідок чого загинула жінка, ще двоє людей зазнали поранень
Про це інформує ДСНС.
Зазначається, що в результаті обстрілів ворожими авіабомбами у місті знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель.
Під завалами одного з житлових будинків опинилася родина з чотирьох людей, вони потребували допомоги. До місця події прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України.
Фото: ДСНС Харківщини
Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під руїн до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків, проте 74-річна жінка загинула під уламками конструкцій будинку.
Після порятунку родини рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали з-під обстрілів у більш безпечний населений пункт.
- У суботу, 11 квітня, росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицях, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.
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