Росіяни зранку скинули авіабомби на Вовчанськ: під завалами опинилася родина, є загибла і постраждалі

Про це інформує ДСНС.

Зазначається, що в результаті обстрілів ворожими авіабомбами у місті знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель.



Під завалами одного з житлових будинків опинилася родина з чотирьох людей, вони потребували допомоги. До місця події прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України.

Фото: ДСНС Харківщини

Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під руїн до прибуття рятувальників. Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків, проте 74-річна жінка загинула під уламками конструкцій будинку.Після порятунку родини рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали з-під обстрілів у більш безпечний населений пункт.