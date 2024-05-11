Ситуація у Вовчанську: за сьогодні вже є 12 прильотів КАБів, евакуйовано ще 441 людину

Про це інформує Нацполіція.

Вказано, що станом на 12:00 по місту Вовчанськ та околицях було зафіксовано 12 прильотів керованих авіабомб.

"Решта населених пунктів прикордоння також знаходяться під постійними артилерійськими, ракетними та бомбовими ударами", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці також продовжують евакуацію населення. Станом на 14:00 з Вовчанської територіальної громади евакуювали 441 людину.

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.