На півночі Харківщини бойові дії охопили вже восьме село: звідти вихід на Трав'янське водосховище

Про це з місця подій повідомляє рота ударних БПЛА "Гострі картузи" спецпідрозділу Нацгвардії "Омера".

"На 20:00 йдуть бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Трав'янського водосховища. Зараз дуже важка ситуація з Глибоким, але наші оборонці, воїни ТрО, "Кракену" тримають цей населений пункт. Віримо в перемогу. Росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають", - сказав один із бійців.

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Військовий уточнив, що бій за Глибоке розпочалися о 14:00.

Зміна статусу Глибокого на мапі DeepState поки що не відмічена

"Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у цьому ж повідомленні від "Гострих картузів" заявлено про начебто втрату Силами оборони "ще одного населеного пункту" в даній частині Харківщині. Про який саме населений пункт мова, це не уточнюється.

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"Сьогодні в ході важких боїв наші оборонці були змушені відійти ще з декількох своїх позицій. Ще один населений пункт сьогодні повністю відійшов під окупацію, під російський контроль", - кажуть "Гострі картузи".

Які села на півночі Харківщини охоплені боями або вже у "сірій зоні"

Станом на 13:00 суботи 11 травня російська сторона офіційно повідомляла про нібито повну окупацію українських прикордонних населених пунктів Борисівка, Огурцове, Плетенівка, Пильна, Стрілеча Харківської області.

Українська сторона називала ті ж самі 5 сіл й казала, що бої за них ще тривають, але в форматі оборони та контрударів.



Села Стрілеча, Пильна і Борисівка розташовані на північ від Харкова.

Огірцеве та Плетенівка розташовані на північ від міста Вовчанськ Харківської області.

Ввечері 11 травня президент України Володимир Зеленський перерахував вже 7 сіл північної Харківщини, де "наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію":

Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

Мороховець, Олійникове, Лукʼянці - це населені пункти поруч з Глибоким.