Зеленський: у 7 прикордонних селах Харківщини тривають оборонні операції, вкрай складно у напрямку Покровська на Донеччині

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.

"Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - заявив Зеленський.

Також, за його словами, напруженою залишається ситуація у населених пунктах Семенівка та Нетайлове на Донеччині, де щодня фіксують понад 30 бойових зіткнень

"Вкрай складно", - сказав очільник держави про стан справ на Покровському напрямку.

Окремо він подякував "кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта".

"Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", - підсумував президент.