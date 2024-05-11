Зеленський: у 7 прикордонних селах Харківщини тривають оборонні операції, вкрай складно у напрямку Покровська на Донеччині
Президент України Володимир Зеленський описав ситуацію на фронті у тих районах, де наразі фіксують найбільше ризиків російських наступальних дій
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні.
"Наші оборонні операції тривають на Харківщині, в районі сіл Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка. Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію", - заявив Зеленський.
Також, за його словами, напруженою залишається ситуація у населених пунктах Семенівка та Нетайлове на Донеччині, де щодня фіксують понад 30 бойових зіткнень
"Вкрай складно", - сказав очільник держави про стан справ на Покровському напрямку.
Окремо він подякував "кожній нашій бригаді, яка сміливо захищає позиції, яка відбиває штурми, знищує окупанта".
"Зривати російські наступальні задуми – це зараз завдання номер один. Виконання цього завдання залежить від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера. Дякую всім командирам, які дійсно роблять усе необхідне, щоб наші воїни були правильно мотивовані й чітко знали, як діяти", - підсумував президент.
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У суботу, 11 квітня, росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.
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