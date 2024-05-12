Сирський про Харківщину та Донеччину: ми гнучко реагуємо на всі дії ворога

Заява Сирського розміщена на його офіційному ТГ-каналі.

"Ми знаємо плани ворога і гнучко реагуємо на всі його дії. Для підсилення оборони вживаються всі необхідні заходи та оперативно приймаються рішення, в тому числі кадрові", - запевнив головнокомандувач ЗСУ.

"Цього тижня обстановка на Харківщині суттєво загострилась. На даний час там тривають бої у прикордонних районах вздовж державного кордону з РФ. Обстановка складна, але Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, наносять ворогу ураження", - описав він ситуацію в північній частині Харківщини.

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На Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, зазначив головнокомандувач.

"Ситуація дуже динамічно змінюється. В одних районах противник має частковий успіх, в інших - Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення", - пояснив Олександр Сирський.

"На Краматорському напрямку противник не полишає спроб оволодіти містом Часів Яр, продовжує наступальні дії східніше міста. Безуспішно намагається відновити втрачене положення в районі Кліщіївки. Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Тактика окупантів на півночі Харківщини

У ніч на 12 травня журналіст Юрій Бутусов та моніторинговий проєкт DeepState описали тактику росіян у північній частині Харківщини, де 10 травня ними було прорвано державний кордон з Україною.

"Вони (окупанти, - ред.) створюють тиск на широкому фронті й точково концентрують сили для атаки окремих вузлів оборони, там, де вона організована.

Українські війська також діють розосереджено на широкому фронті. Ситуація складна, ворог володіє тактичною ініціативою. Але наш фронт посилюється. Є проблеми в управлінні, в організації на рівні вищого командування, адже далеко не все було належним чином підготовлено та перевірено для відбиття очікуваного ворожого наступу. Все намагаються зараз виправляти.

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Загрози наступу на Харків на даний момент немає, ворог достатньо далеко, його сили обмежені, просування швидкого нема. Подальше просування ворога залежить від того, наскільки важкі втрати будуть завдані росіянам у цій прикордонній битві.

Але противник перевіряє пильність нашої оборони і має можливість маневрувати резервами, й загрозу ні в якому разі не можна недооцінювати”, - зазначив Бутусов.

Оцінка ситуації від DeepState є менш оптимістичною.

"Ситуація продовжує ускладнюватися. Ворог заводить поступово на нашу територію все більше сил, безперервно заходить піхота, просувається групами до населених пунктів і намагається там закріплятися, насичуватися і продовжувати рух. На підтримці працює техніка в невеликій кількості, артилерія, авіація, а також присутня велика активність БПЛА і РЕБ. Сили Оборони намагаються зупинити ворога, наносять ураження. Необхідно приділити більше уваги цьому регіону і нарешті налагодити комунікацію, або ворог матиме ще більший успіх, що призведе до дуже негативних наслідків", - повідомили автори проєкту.

Північна Харківщина: куди там рухається ворог

Фото: DeepState

Наразі просування росіян в межах прикордонних сіл північної частини Харківської області зафіксовано в напрямку великого села Липці та в напрямку міста Вовчанськ, що перебуває під постійними обстрілами і звідки завершується евакуація останніх мирних жителів.

Кордон було прорвано о 5-й ранку 10 травня 2024 року.

Станом на 13:00 суботи 11 травня російська сторона офіційно повідомляла про нібито повну окупацію українських прикордонних населених пунктів Борисівка, Огурцове, Плетенівка, Пильна, Стрілеча Харківської області.

Українська сторона тоді назвала ті ж самі 5 сіл й казала, що бої за них ще тривають, але в форматі оборони та контрударів.



Села Стрілеча, Пильна і Борисівка розташовані на північ від Липців.

Огірцеве та Плетенівка розташовані на північ від міста Вовчанськ Харківської області.

Ввечері 11 травня президент України Володимир Зеленський назвав уже 7 сіл північної Харківщини, де "наші війська вже другу добу ведуть контрударні дії, захищаючи українську територію":

Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка.

Після цього також з'явилося повідомлення роти ударних БПЛА "Гострі картузи" спецпідрозділу Нацгвардії "Омера" про бої за село Глибоке, наступним після якого вже йдуть Липці.

Вдень 12 травня речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин заявив у телемарафоні "Єдині новини" про зосередження зусиль росіян на двох напрямках на півночі Харківщини - Липці та Вовчанськ.

"В напрямках Липців та Вовчанська продовжуються контрударні заходи, ворог тут якраз застосовує піхоту та техніку. Наша оборона там розгорнута, ефективно працює по окупантах. Там, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резервні підрозділи", - наголосив Волошин.