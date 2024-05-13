Росіяни починають оточувати Вовчанськ з одного боку, місто практично зруйноване - депутат облради Скорик

Про це повідомив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в етері телеканалу "Еспресо".

"За останньою інформацією з Вовчанська, у ворога є просування. Місто починають оточувати з одного боку. Тривають дуже складні позиційні бої. Сили оборони України під щільним вогнем, постійними прильотами КАБів та штурмовими діями, ведуть оборону", - заявив Скорик.

Місто Вовчанськ практично зруйноване. Там немає жодного уцілілого приміщення, каже депутат Харківської обласної ради.

"Вчора, тільки за одну добу, по цій території було випущено 30 ракет - керованих авіаційних бомб. У місті практично немає жодного уцілілого приміщення. Вчора з Вовчанська і ближніх районів було евакуйовано 1600 людей. Від 10 травня - початку ворожих наступальних дій, з цієї території загалом було евакуйовано 6000 людей", - додав він.

Що відомо про наступ росіян на півночі Харківщині

У п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

11 травня росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.

12 травня міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Днем раніше в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл.

Президент Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої.

Очільник Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець заявив, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється в декілька рубежів.

Станом на 00:40 13 травня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишалася складною та динамічно змінювалася. Ворог має тактичний успіх.

Упродовж доби росіяни не били по місту Харків, натомість артилерійських, мінометних та авіаударів ворога зазнали понад три десятки населених пунктів області.

Після прориву росіянами лінії оборони на Харківщині головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський змінив командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.