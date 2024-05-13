Замість Галушкіна командувати ОТУВ "Харків" призначили екскомбрига 58-ї омбр, - ЗМІ

Про це інформують джерела українських ЗМІ РБК-Україна, 24 каналу та KHARKIV Today.

"Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Харків", - повідомили виданням в ОСУВ "Хортиця".

Водночас зазначається, що Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Михайло Драпатий – колишній командир 2 механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Саме він у травні 2014 року вводив свої підрозділи до Маріуполя для підсилення підрозділів, які відбивали штурм терористів.

У 2014 році Михайло Драпатий вступив до Національного університету оборони України. Пізніше перевівся на заочну форму навчання та повернувся до зони АТО в ролі начальника штабу 30-ї окремої механізованої бригади. У 2016 році він обіймав посаду командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади, а від 2017 року виконував обов'язки командира бригади безпосередньо в зоні АТО.

У квітні 2019 року Драпатому надали звання полковника, а в серпні того ж року він розпочав навчання у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського.

Під час звільнення правобережжя Херсонської області у 2022 році Драпатий був одним командирів. До січня 2024 року Драпатий очолював оперативне угруповання "Херсон". У лютому 2024 року був призначений заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Що відомо про наступ росіян на півночі Харківщині

У п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

11 травня росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.

12 травня міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Днем раніше в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл.

Президент Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої.

Голова Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець заявив, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється у декілька рубежів.

Станом на 00:40 13 травня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишалася складною та динамічно змінювалася. Ворог має тактичний успіх.

Упродовж доби росіяни не били по місту Харків, натомість артилерійських, мінометних та авіаударів ворога зазнали понад три десятки населених пунктів області.