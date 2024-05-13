Харківщина: росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів, є поранені
Упродовж доби росіяни не били по місту Харків, проте натомість артилерійських, мінометних та авіаударів ворога зазнали понад три десятки населених пунктів області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ворог бив з артилерії та мінометів по населених пунктах Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Липці, Нескучне, Стариця та інші.
У селі Малі Проходи Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок. А в селищі Дворічна внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 46-річну жінку, пошкоджено приватний будинок.
У селі Липці Харківського району керована авіабомба влучила в комунальний навчальний заклад. А в місті Ізюм унаслідок детонації боєприпасу дістав поранення 69-річний чоловік.
У Вовчанську минулої доби постраждали 7 людей. Також унаслідок серії масованих обстрілів з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки.
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах Петропавлівки й Берестова Харківської області.
На Харківському напрямку відбили 12 атак, зокрема в районах населених пунктів Лукʼянці, Вовчанськ, Бугруватка.
З територій Харківської області, які зазнають обстрілів, загалом евакуювали 5762 людей. Із Чугуївського району – 1695 місцевих жителів, 2589 – з Харківського, 44 – з Богодухівського. Ще 1434 людей евакуювали волонтери.
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У ніч проти 13 травня в Генштабі Збройних Сил України повідомили, що оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною та динамічно змінюється. Ворог має тактичний успіх на певних ділянках.
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