Харківщина: росіяни обстріляли понад 30 населених пунктів, є поранені

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог бив з артилерії та мінометів по населених пунктах Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Липці, Нескучне, Стариця та інші.

У селі Малі Проходи Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок. А в селищі Дворічна внаслідок обстрілу з РСЗВ поранено 46-річну жінку, пошкоджено приватний будинок.

У селі Липці Харківського району керована авіабомба влучила в комунальний навчальний заклад. А в місті Ізюм унаслідок детонації боєприпасу дістав поранення 69-річний чоловік.

У Вовчанську минулої доби постраждали 7 людей. Також унаслідок серії масованих обстрілів з різного виду озброєння пошкоджені приватні будинки.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 9 атак, зокрема у районах Петропавлівки й Берестова Харківської області.

На Харківському напрямку відбили 12 атак, зокрема в районах населених пунктів Лукʼянці, Вовчанськ, Бугруватка.

З територій Харківської області, які зазнають обстрілів, загалом евакуювали 5762 людей. Із Чугуївського району – 1695 місцевих жителів, 2589 – з Харківського, 44 – з Богодухівського. Ще 1434 людей евакуювали волонтери.