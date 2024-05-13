РФ має тактичний успіх: у Генштабі розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
Станом на 00:40 13 квітня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною та динамічно змінюється. Ворог має тактичний успіх
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"На даний час ворог має тактичний успіх", - заявили у Генштабі.
Зазначається, що бойові дії ведуться на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка. Водночас РФ проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.
"Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів", - йдеться у повідомленні.
Натомість українські бійці ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат.
- 12 травня президент України Володимир Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої.
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