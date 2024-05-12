Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини

Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини

12 травня, 2024 неділя
19:47
Війна з Росією Володимир Зеленський
Зміст

Президент України Володимир Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 12 травня.

"Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що завдання Сил оборони є очевидним - "треба завдати окупанту якнайбільших втрат".

Читайте також: Нацполіція: ворога у Вовчанську немає, на околицях точаться стрілецькі бої

Український президент розповів, що загостерна ситуація наразі і на Донецькому напрямку. 

"Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все - найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", - додав Володимир Зеленский. 

  • 12 травня 2024 року міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Учора в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
Нацгвардія
11 травня, 2024 субота
На півночі Харківщини бойові дії охопили вже восьме село: звідти вихід на Трав'янське водосховище
мобілізація
11 травня, 2024 субота
Змінюється підхід до цієї війни: речник Міністерства оборони України Лазуткін щодо набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня
Харків обстріл
11 травня, 2024 субота
Військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків, - "Атеш"
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
12 травня
19:35
Оновлено
"Чорноморець" - "Металіст 1925" 3:0 (12 травня 2024 року)
"Чорноморець" розтрощив "Металіст 1925": розклад і результати матчів 28 туру УПЛ
19:33
фейк
"Керівництво Харківської області втекло": новий вкид росіян
19:30
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
"Вуличні бої в Харкові триватимуть роками": майор запасу НГУ Гетьман про ймовірні загрози від РФ
19:17
Оновлено
Вовчанськ
Нацполіція: ворога у Вовчанську немає, на околицях точаться стрілецькі бої
18:56
Оновлено
Білгород
У Білгороді вибух зруйнував під'їзд багатоповерхівки: 6 загиблих, 21 поранений
18:27
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін та Путін
Пекін віддаляється від підтримки Москви на користь зближення з ЄС, - Фейгін
18:22
землетрус
Поблизу кордону Мексики та Гватемали стався сильний землетрус
18:11
Чорне море, Крим
В окупованому Криму заявили про збиття БПЛА поблизу Сімферополя
18:06
Оновлено
Грузинський прем'єр Кобахідзе погрожує опозиції, яка нібито готується штурмувати парламент. Президентка Зурабішвілі прокоментувала
18:04
OPINION
Руслан Рохов
Привид "тверезого дорослого"
17:56
Оновлено
Триває евакуація населення з територій, де ворог активізував бойові дії
Після прориву кордону на півночі Харківщини звідти вже евакуйовано 4500 жителів
17:45
паспорт РФ
Для українців на ТОТ, які не мають роспаспортів, окупанти змінили правила перебування на захоплених територіях
17:44
окупанти
Росія каже про контроль над 9 селами північної Харківщини. У ЗСУ відповідають, що там тривають "оборонні операції"
17:30
Інтерв’ю
ЗСУ
Щоб зробити контрнаступ у 2025 році, людей треба мобілізувати вже зараз, - полковник Грант
17:02
речник ГУР Андрій Юсов
Для полонених на північ від Харкова росіян відкривається додатковий табір
16:59
на фото: військові навчання у Молдові
Молдова проведе 5-денні військові навчання для резервістів
16:43
Ексклюзив
Jerry Heil та alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
Це був найзаполітизованіший конкурс за всю історію Євробачення, - оглядач Дехтярьов
16:29
Ексклюзив
День Гідності та Свободи, Україна, прапор України
У квітні Україна зменшила кількість прав та свобод, від яких продовжує відмовлятись через війну, - адвокат Ткаченко
16:09
окупанти
Для наступу на Харківщину росіяни кидають африканців, - "Атеш"
16:09
Девід Кемерон
"Надзвичайно небезпечний момент": Кемерон про бої на півночі Харківщини
16:06
OPINION
Юрій Богданов
Сценарії завершення війни: лаконічний погляд
15:59
ракета Х-59
Росіяни другий день поспіль вдарили ракетою по околиці Сум
15:32
Картину Боба Ділана виставили на аукціон
Картину американського попспівака Боба Ділана виставили на аукціон
15:29
На Львівщині судитимуть мешканця, який незаконно зайняв захисну смугу водосховища
Сімейного лікаря з Лубен засудили на 3 роки за ухилення від мобілізації
14:58
режисер Роджер Корман
Зняв понад 400 фільмів: у віці 98 років помер голлівудський режисер Роджер Корман
14:08
Оновлено
Вибух гранати у Броварах
Вибух гранати в Броварах: зловмисник перебував у розшуку
14:07
наслідки ворожих обстрілів міста Гуляйполе
Без води, електрики, тепла та газу: якою є ситуація у прифронтовій смузі Запорізької області
14:06
РСЗВ M270
Розвідка Південної Кореї: Росія використовувала на війні проти України РСЗВ із КНДР
14:03
OPINION
Андрій Магера
Москва — смертельний посередник
14:00
росія - китай
Пекін прагне зняти з себе відповідальність за те, що робить Москва, - Фейгін
13:59
Олександр Сирський
Сирський про Харківщину та Донеччину: ми гнучко реагуємо на всі дії ворога
13:45
Оновлено
окупанти рф
"Командування використовує вас": російські добровольці звернулися до окупантів щодо наступу на Харківщині
13:40
Кладовище
"Не допустити масових зібрань": росіяни на ТОТ заборонили мешканцям відвідувати кладовища, - ЦНС
13:39
фізична активність
Фізичні вправи сповільнюють сприйняття часу: що з'ясували вчені
13:23
Газпром
Російський Газпром зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років: британська розвідка назвала причину
12:53
Оновлено
повінь в Афганістані
Повінь в Афганістані: кількість жертв зросла до 315
12:07
Китай вивів на орбіту новий супутник для космічних експериментів
12:07
OPINION
Сергій Фурса
Я хочу, щоб людей із футболками "Я ухилянт" першими затягували в бусики
11:34
Грузія, Тбілісі, мітінг
"Були присутні щонайменше 200 тис. людей": фактчекери назвали мітинг проти закону про "іноагентів" найбільшим в історії Грузії
11:31
Оновлено
вибухи на російських НПЗ
Спецоперація ГУР: українські дрони атакували Волгоградський НПЗ і ще два об'єкти РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV