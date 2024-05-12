Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини

Про це він повідомив у вечірньому зверненні 12 травня.

"Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що завдання Сил оборони є очевидним - "треба завдати окупанту якнайбільших втрат".

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Український президент розповів, що загостерна ситуація наразі і на Донецькому напрямку.

"Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все - найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", - додав Володимир Зеленский.