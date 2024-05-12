Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини
Президент України Володимир Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої
Про це він повідомив у вечірньому зверненні 12 травня.
"Особлива увага - Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги. Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування. Я хочу подякувати нашим воїнам, які втримують позиції та знищують окупанта", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що завдання Сил оборони є очевидним - "треба завдати окупанту якнайбільших втрат".
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Український президент розповів, що загостерна ситуація наразі і на Донецькому напрямку.
"Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все - найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський", - додав Володимир Зеленский.
- 12 травня 2024 року міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Учора в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл.
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