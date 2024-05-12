Росія каже про контроль над 9 селами північної Харківщини. У ЗСУ відповідають, що там тривають "оборонні операції"

Відповідне повідомлення розповсюдила пресслужба російського МО.

Мова про Гатище, Червоне, Мороховець та Олійникове Харківської області.

Також росіяни підтвердили, що ними ведеться вогонь по українських силах в Дегтярному, Вовчанську та Козачій Лопані.

Читайте також: "Надзвичайно небезпечний момент": Кемерон про бої на півночі Харківщини

В суботу, 11 травня, РФ називала підконтрольними окупаційним силами наступні села:

Борисівка, Огурцове, Плетенівка, Пильна, Стрілеча.

Аналогічні населені пункти перераховує й українська сторона.

Читайте також: Хто керує ворожим наступом на півночі Харківщини: розслідувачі оприлюднили дані російського генерала Шелухіна та членів його родини

Зокрема, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі військовому журналісту Андрію Цаплієнку навів такий список:

"У Харківській області тривають оборонні операції в районі сіл:

Стрілеча,

Красне,

Мороховець,

Олійникове,

Лукʼянці,

Гатище,

Плетенівка.

Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів. В інтересах проведення операції більше інформації сказати не можу", - зазначив представник ЗСУ.

Куди рухається ворог

Таким чином просування росіян йде в напрямку великого села Липці та в напрямку міста Вовчанськ. Обоє розташовані на Харківщині.

Читайте також: Командир із ЗСУ Ярославський про Вовчанськ: йдуть вуличні бої, на кордоні фортифікацій та мін просто не було

Села Стрілеча, Пильна, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Борисівка - це на північ від Липців.

Огірцеве, Плетенівка, Гатище - на північ від міста Вовчанськ Харківської області.