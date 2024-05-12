Росія каже про контроль над 9 селами північної Харківщини. У ЗСУ відповідають, що там тривають "оборонні операції"
Вдень у неділю, 12 травня 2024 року, міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Учора в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл
Відповідне повідомлення розповсюдила пресслужба російського МО.
Мова про Гатище, Червоне, Мороховець та Олійникове Харківської області.
Також росіяни підтвердили, що ними ведеться вогонь по українських силах в Дегтярному, Вовчанську та Козачій Лопані.
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В суботу, 11 травня, РФ називала підконтрольними окупаційним силами наступні села:
Борисівка, Огурцове, Плетенівка, Пильна, Стрілеча.
Аналогічні населені пункти перераховує й українська сторона.
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Зокрема, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі військовому журналісту Андрію Цаплієнку навів такий список:
"У Харківській області тривають оборонні операції в районі сіл:
Стрілеча,
Красне,
Мороховець,
Олійникове,
Лукʼянці,
Гатище,
Плетенівка.
Це прикордонні села. Наші війська вже другу добу ведуть там контрударні дії, захищаючи українську територію. Противник перекидає резерви та застосовує значні сили піхоти та бронетехніку, значну кількість дронів. В інтересах проведення операції більше інформації сказати не можу", - зазначив представник ЗСУ.
Куди рухається ворог
Таким чином просування росіян йде в напрямку великого села Липці та в напрямку міста Вовчанськ. Обоє розташовані на Харківщині.
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Села Стрілеча, Пильна, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук'янці, Борисівка - це на північ від Липців.
Огірцеве, Плетенівка, Гатище - на північ від міста Вовчанськ Харківської області.
- Як запевнив о 12:00 неділі 12 травня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українським військам плани ворога відомі і на всі дії ворога захисники України "гнучко реагують".
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