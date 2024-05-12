"Надзвичайно небезпечний момент": Кемерон про бої на півночі Харківщини

Про це він сказав у інтерв'ю Sky News.

"Надзвичайно небезпечний момент в Україні – і ми повинні зважити свої сили", - прокоментував ситуацію на півночі Харківщини Кемерон.

За його словами, такі дії РФ лише підкреслюють, що це невиправдане, незаконне вторгнення Путіна в незалежну суверенну країну.



"Треба всіма силами допомогти українцям. Ось чому так важливо, що ми надали наш пакет у 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік, і ми сказали, що це продовжуватиметься з року в рік. Ми заохочуємо інших робити те саме", - закликав голова британської дипломатії.

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Чи не запізнився американський пакет допомоги

"І, що важливо, робота, яку ми зробили, щоб заохотити американців виступити з їхнім пакетом. Я маю на увазі, сумно, що це зайняло багато часу, але це матиме значення. Тож чи не запізнився американський внесок – пакет на $61 млрд?", - каже очільник МЗС Британії.



Він визнає, що краще б було надати цю допомогу раніше, тому що, безсумнівно, Україна постраждала в сухопутній війні.

Нагадаємо, що 24 квітня, президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив Сенат.

Кемерон наголосив, що світ повинен зробити більше, й те що робить Велика Британія: "Спочатку створити танки, протитанкову зброю, далекобійну артилерію".



"Тепер першим, хто сказав, що тут є пакет, який не лише цього року, це наступного року та наступного року. Але американські гроші змінять ситуацію, тож ми маємо надати українцям підтримку", - підкреслив головний дипломат Британії.

Він нагадав, що нещодавно був в Україні й запевнив, що українці мають все ще сильний моральний дух і вони все ще завдають великих втрат росіянам.

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"Якби росіяни бачили, скільки людей вони втрачають. Якби інші країни робили все те, що робить Велика Британія щодо зброї далекого радіусу дії, щодо навчання та підтримки. Ми просто повинні зробити так, щоб наша сила була врахована", - резюмував Девід Кемерон.

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.

З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії.

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

11 квітня росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.