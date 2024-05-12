Споруджувати укріплення в "мінус три поверхи" прямо на кордоні не можливо, серйозна фортифікація йде далі: голова Держспецтрансслужби пояснив про рубежі оборони

Про це він заявив у телемарафоні.

Зазначається, що найбільш підготовлений рубіж той, щоб знаходиться на деякій відстані, що дозволяє використовувати і засоби інженерного озброєння, й залізобетонні споруди. Перед ним розташований рубіж, де працюють підрозділи Командування сил підтримки ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

"Перший рубіж і так званий передній край, звичайно, він утримується підрозділами, обладнується самими підрозділами. І тут говорити про використання важкої техніки, залізобетонних споруд, на жаль, немає можливості", - заявив Яковець.

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За його словами, перший рубіж на Харківщині розташований на відстані від 1,5 до 5-6 кілометрів від кордону з Росією. Це залежить від умов місцевості, природних перешкод та панівних висот.

Крім цього, Яковець відмовився коментувати подробиці щодо другого рубежу оборони через міркування безпеки.

Водночас третій рубіж розташований на різній відстані, залежно від умов місцевості, від 17 до 35 кілометрів. З інженерного погляду він найбільш обладнаний - із встановленням залізобетонних споруд, як вогневих, так і для укриття і проживання особового складу.

Яковець також прокоментував заяву командира взводу розвідки 1-го стрілецького батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади Дениса Ярославського щодо відсутності першої лінії фортифікацій і мін на Харківщині.

"Знаєте, коли це говорять експерти, які перебувають на відстані 700-1000 кілометрів до районів бойових дій, це ще можна якось зрозуміти. А коли військові, то, чесно кажучи, я цього не розумію. Інформаційні вкиди щодо можливості обладнання триповерхових бетонних споруд під вогневим впливом противника, м’яко кажучи, є абсурдними. І знецінюють ті зусилля, яких сьогодні дійсно докладають і військовослужбовці інженерних підрозділів, і цивільний персонал", - наголосив голова Держспецтрансслужби.