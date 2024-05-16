Армія РФ зазнає значних втрат на Харківському напрямку, ворог відтягує резерви з Луганщини, - голова Сєверодонецької РВА
Голова Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко зазначив, що на Луганщині інтенсивність бойових дій з боку РФ зменшилась
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На фоні Харківської операції, інтенсивність бойових дій на Луганщині зменшилась. Відчувається, що окупаційна армія зазнає значних втрат на Харківському напрямку тому, що вони вимушені відтягувати резерви з Луганщини, з півночі Луганської області. Техніка йде назад у РФ, вивозять особовий склад. І це пов'язано з підсиленням напрямку на Харківщині. Це підтверджує те, що росіяни там зазнають значних втрат", - зауважив Власенко.
За словами голови Сєверодонецької районної військової адміністрації, окупаційна армія продовжує обстрілювати Луганщину, але активність штурмових дій зменшилась.
"Авіація й артилерія РФ працює. Мова йде про Стельмахівку, Серебрянське лісництво, Білогорівку, там без радикальних змін. Наші хлопці тримаються", - наголосив Власенко.
- Російська окупаційна армія з початку активізації наступальних дій у Харківській області просунулася не більше ніж на 8 кілометрів від кордону.
- Росіяни продовжують атакувати вздовж майже всієї лінії фронту. Основні зусилля вони зосереджують на Покровському та Куп’янському напрямках.
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