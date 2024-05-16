Наступ Росії на Харківщині: ISW оцінив глибину просування окупантів

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що темпи наступальних операцій РФ на півночі Харківської області продовжують знижуватися після того, як окупанти спочатку захопили райони, які, як тепер підтвердили українські офіційні особи, були менш захищеними.

Президент України Володимир Зеленський та українські військові заявили, що українські війська частково стабілізували ситуацію на півночі Харківської області.

Станом на 16 травня ISW оцінює, що російські сили просунулися не більше ніж на вісім кілометрів від міжнародного кордону на півночі Харківської області. Вони легко можуть бити артилерією по українських оборонних позиціях поблизу міжнародного кордону.

Натомість заборони на використання наданих Заходом систем озброєння для завдання ударів по тилових російських районах по той бік кордону роблять стаціонарні українські оборонні позиції поблизу кордону вразливими і, можливо, беззахисними..

"З 10 травня російські війська змогли здійснити тактичне просування на півночі Харківської області в районах, де українські сили навмисно не встановили значних оборонних рубежів і наразі, схоже, надають перевагу створенню "буферної зони" над глибоким проникненням у Харківську область", - додали аналітики.