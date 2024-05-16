На Харківщині росіяни гинуть сотнями, незабаром будуть приємні новини, - депутат облради Скорик

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Харківщині за останню добу Сили оборони України не дали росіянам ніде просунутися й закріпитися. Там підтягнуті наші потужні сили й резерви. Незабаром з цієї ділянки фронту, а це вже повноцінна ділянка фронту, будуть приємні новини. Тому що росіяни не рахують свої втрати. Ворог йде групами піхоти, а потім намагається підтягнути техніку, яку Сили оборони знищують", - зауважив Скорик.

За словами депутата Харківської обласної ради, росіяни гинуть сотнями, незрозуміло за що, але все одно намагаються закріпитися на північній частині Вовчанська.

"Ворог намагається закріпитися в селі Глибоке, але це в нього не виходить. З 10 травня запал в них вже пройшов. Вони намагаються закріпитися, щоб показати пропагандистам які вони потужні. Наші волонтери доповідають, що по них відверто полюють снайпери, не даючи можливості для евакуації. Ситуація контрольована, ЗСУ міцно тримають оборону й контратакують", - наголосив Скорик.