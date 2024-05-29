Удар РФ по Епіцентру в Харкові: у лікарні помер ще один потерпілий
Уранці середи, 29 травня, у лікарні Харкова помер ще один постраждалий внаслідок російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня. Кількість загиблих збільшилася до 19
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру", - йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, чоловік перебував в опіковій реанімації. Внаслідок російського удару він отримав опіки полум’ям, які сягали 50% тіла.
- Нагадаємо, 25 травня росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на 28 травня, за даними мерії, було відомо про 18 загиблих і майже пів сотні поранених.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.2 Купівля 40.2Продаж 40.77
- EUR Купівля 43.61Продаж 44.38
- Актуальне
- Важливе