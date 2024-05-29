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Удар РФ по Епіцентру в Харкові: у лікарні помер ще один потерпілий

29 травня, 2024 середа
08:04
Війна з Росією Росіяни поцілили КАБами в "Епіцентр" у Харкові

Уранці середи, 29 травня, у лікарні Харкова помер ще один постраждалий внаслідок російського удару по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня. Кількість загиблих збільшилася до 19

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Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, чоловік перебував в опіковій реанімації. Внаслідок російського удару він отримав опіки полум’ям, які сягали 50% тіла. 

  • Нагадаємо, 25 травня росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на 28 травня, за даними мерії, було відомо про 18 загиблих і майже пів сотні поранених.

Теги:
Україна
Харків
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