Удар РФ по Епіцентру в Харкові: у лікарні помер ще один потерпілий

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, в лікарні помер 40-річний чоловік, який був поранений внаслідок ворожого удару по Епіцентру", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, чоловік перебував в опіковій реанімації. Внаслідок російського удару він отримав опіки полум’ям, які сягали 50% тіла.