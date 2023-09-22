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Вступ України до ЄС: Єврокомісія готується у жовтні рекомендувати почати переговори, - Bloomberg

22 вересня, 2023 п'ятниця
20:58
Світ Україна ЄС

У жовтні Європейська комісія готується рекомендувати розпочати переговори з Україною щодо членства в ЄС: європейські лідери обговорять можливі проміжні умови в грудні

Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела. 

Зазначається, що попри це Єврокомісія наполягатиме на досягненні прогресу в деяких пріоритетних сферах, зокрема, у боротьбі з корупцією, на проміжних кроках. 

"Після того, як комісія надасть свою рекомендацію, лідери ЄС повинні будуть підписати її, найімовірніше, на саміті в грудні. Після цього Україна розпочне тривалу процедуру завершення реформ і наближення до законодавства ЄС у більш ніж 30 сферах, включаючи верховенство права та економіку", - пише видання. 

Вказано, що представник комісії відмовився коментувати цю рекомендацію.

Що відомо про вступ України до ЄС

28 лютого 2022 року Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою. 23 червня 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС.

У травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна має бути готовою до вступу в Європейський Союз через два роки – країна розраховує отримати політичне рішення про початок перемовин щодо вступу вже цього року.

За даними джерел Еспресо, у Європарламенті припускають імовірність початку переговорів про вступ України до ЄС восени цього року.

Та вже 17 серпня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна не зможе до жовтня виконати всі 7 рекомендацій ЄС, адже це зміни, що запроваджуються роками.

28 серпня президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз повинен бути готовий прийняти нові країни-члени до 2030 року. Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до Євросоюзу нових членів.

8 вересня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, важливо, аби переговори щодо вступу України до ЄС почалися до кінця поточного року. Чітка європейська перспектива надихатиме українців на полі бою.

Керівник парламентської фракції "Слуги Народу" Давид Арахамія 21 вересня повідомив, що Верховна Рада ухвалила 99,9% того, що потрібно для початку перемовин про вступ до ЄС

Україна
ЄС
Європа
Єврокомісія
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