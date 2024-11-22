Міноборони допустило до використання у військах всюдихід-амфібію Argo Aurora

Про це йдеться у повідомленні відомства в Telegram.

Зазначається, що це багатофункціональна машина, розрахована на використання в екстремальних умовах.

"Чотиривісний транспортний засіб можна використовувати для пересування місцевістю зі складним рельєфом. Він дає змогу упевнено рухатися сипучими ґрунтами, крутосхилами, густим підліском. Всюдихід також долає водні перешкоди та заболочені ділянки місцевості", - розповіли в Міноборони.

Потужності цієї машини вистачить, аби перевозити до півтонни вантажу, додали у відомстві.