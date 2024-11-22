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Українські виробники стали лідерами за кількістю заявок у серії міжнародних тендерів Коаліції дронів

Катерина Ганжа
22 листопада, 2024 п'ятниця
12:18
Війна з Росією дрони

Українські виробники вперше взяли участь у серії міжнародних тендерів, що складалися з двох лотів: на виробництво вдосконалених FPV-дронів з автономними функціями й стійким зв'язком, а також дронів-перехоплювачів

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України. 

Зазначається, що українські виробники за кількістю заявок у серії міжнародних тендерів на виробництво дронів-перехоплювачів БПЛА стали першими – загалом подавши 32% від загальної кількості. У вдосконалених FPV-дронах українські компанії були другими із результатом у 26% поданих пропозицій.

"Така кількість пропозицій від наших компаній доводить, що ми досягаємо мети у масштабуванні виробництва дронів в Україні. Це вже допомагає створювати асиметричну перевагу у технологіях над ворогом. Особливо у контексті дронів-перехоплювачів, оскільки наші компанії мають найкращу експертизу у виготовлені й застосуванні таких технологій. Ми хочемо підштовхнути світову індустрію для того, щоб такі дрони пішли у масове виробництво», - зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Читайте також: Півтора мільярда на дрони для України: що таке коаліція дронів, хто туди входить і як вона працює

В Міноборони розповіли, що прийом заявок на виробництво вдосконалених FPV-дронів завершився у жовтні, а збір пропозицій щодо створення дронів-перехоплювачів – 11 листопада. 

"Компанії, що переможуть у тендерах, отримають замовлення на безпілотники, які тестуватимуться і оцінюватимуться. Якщо їхні розробки продемонструють хороші результати на цьому етапі, то плануються більш об’ємні замовлення на FPV-дрони від виробників-переможців", - йдеться у повідомленні.

Для довідки. Коаліція дронів була створена у лютому 2024 року під час 19 зустрічі у форматі Рамштайн. Ініціатива була запропонована Латвією та координується спільно з Великою Британією. 

Україна вже отримала тисячі дронів в рамках ініціативи. Очікується, що на вже акумульовані Коаліцією кошти на спільні закупівлі (€71 млн), буде закуплено та поставлено ще від 20 тис. до 30 тис. дронів.

  • Уряд Великої Британії оголосив про виділення на військову допомогу Україні 7,5 млн фунтів стерлінгів (близько 8,8 млн євро). Кошти спрямують на закупівлю ударних і розвідувальних дронів. 
Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
безпілотник
Військові новини
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