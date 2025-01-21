Британський актор і комік Стівен Фрай закликав світ звертати увагу на війну в Україні
Британський актор, письменник і друг UNITED24 Стівен Фрай записав звернення до світу, в якому нагадав аналізувати події та підтримувати українців
Відео оприлюднили на facebook UNITED24.
Британський комедійний актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай записав відеозвернення до світу. У ньому знаменитість закликає обирати співчуття та осмислення.
У відео використані кадри з України після початку повномасштабної війни.
"Кожного дня, окрім того, що відбувається в нашому житті, ми обираємо, що ще варте нашої уваги. Чи варта уваги чиясь війна? Що, якщо їхній агресор становить небезпеку і для твоєї країни? Чи варта уваги диктатура на іншому кінці світу? І що як їхні ядерні ракети потенційно можуть досягти твого дому? Чи варто виходити на мітинг, щоб привернути увагу влади до глобальної проблеми? Чи просто сходити з дитиною в парк, щоб провести час разом. Чи збираєтеся ви купити ще одну іграшку для своєї дитини? Або для дитини біженця?", - зазначив Фрай.
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Він зауважив, що будь-хто може знайти власний шлях до усвідомленого життя і підтримки інших.
"Замість того, щоб бути просто стороннім спостерігачем, ми можемо аналізувати події, вчитися, і ставати сильнішими. Зрештою, ми можемо обрати бути кращими людьми", - додав актор.
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