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Головна Кіно Сценарист "Таксиста" та "Одержимості" Пол Шредер зізнався, що спитав ідеї для фільмів у ChatGPT і йому сподобалося

Сценарист "Таксиста" та "Одержимості" Пол Шредер зізнався, що спитав ідеї для фільмів у ChatGPT і йому сподобалося

Дар'я Тарасова
21 січня, 2025 вiвторок
18:59
Кіно

Пол Шредер, автор сценаріїв до фільмів "Якудза" Сідні Поллака, "Таксист", "Скажений бик" і "Остання спокуса Христа" Мартіна Скорсезе заявив, що приголомшений ідеями ChatGPT для фільмів

Зміст

Про це пише Variety.

Американський сценарист та режисер Пол Шредер, лауреат головних нагород Венеційського та Каннського кінофестивалів, номінант на премії "Оскар" і "Золотий глобус" поділився, що попросив ChatGPT написати ідею для власного фільму. Результат вразив сценариста.

"Я приголомшений. Я щойно запитав у ChatGPT "ідею для фільму Пола Шредера". Потім для Пола Томаса Андерсона. Потім Квентіна Тарантіно. Потім Гармоні Корін. Потім Інгмара Бергмана. Потім Росселіні. Ленаг. Скорсезе. Мурнау. Капри. Форди. Спілберга. Лінча. Кожна ідея, яку вигадав ChatGPT (за кілька секунд), була гарною. І оригінальною. І конкретизованою. Навіщо письменникам сидіти місяцями у пошуках гарної ідеї, коли ШІ може надати її за лічені секунди?", - написав Шредер у facebook.

Допис викликав бурхливу реакцію підписників Шредера. Деякі навіть уточнили, чи не зламали сторінку кінематографіста.

Це не вперше режисер і сценарист виступає на підтримку використання ШІ. Нещодавно Шредер написав, що надіслав ChatGPT сценарій, який він написав кілька років тому, і "попросив удосконалити". Тоді сценарист зізнався, що через п’ять секунд ШІ надіслав йому його ж твір "таким же хорошим чи кращим", ніж він будь-коли отримував від режисера фільму. Ще раніше він зазначав, що "зрозумів, що ШІ розумніший" за нього.
 

Теги:
Новини
Світ
Культура
штучний інтелект
США
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