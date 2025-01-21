Мені здається, що Путін - "найкращий агент ЦРУ", - дипломат Огризко
Дипломат Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії, зазначив, що російський диктатор Путін веде Росію до занепаду так, наче він виконує спеціальну місію по розвалу своєї країни
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Скажу вам чесно, мені чомусь здається, що Путін - "найкращий агент ЦРУ всіх часів і народів", бо так вести Росію до занепаду, може тільки людина, яка виконує спеціальну місію по розвалу своєї власної країни. Подивіться, що було до повномасштабної війни й що є сьогодні. Вже лінивий навіть на Заході розуміє, що російська економіка стоїть на межі колапсу, що ще трошки і вона почне зупинятися, почнуться такі внутрішньополітичні процеси, які піднімуть рабське населення Росії", - зауважив дипломат.
На його думку, обраний президент США Дональд Трамп говорить правильні речі, зазначаючи, - якщо продовжувати війну, то вона завершиться крахом Росії.
"Тому щодо взаємних поступок, то можна було б Путіну запропонувати наступний варіант - він зупиняється, відповзає назад, а ми не доруйновуємо його країну до кінця. Тобто Путін зберігає те, що деякий час буде називатися Російською Федерацією. Не факт, що це буде довго, але на якийсь період часу буде збережене те, що називається "недорейхом", а Путін буде "недофюрером" цього "недорейха". Хіба це не поступка?", - резюмував Володимир Огризко.
- 20 січня російський диктатор Володимир Путін сказав, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.
- Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду заявив, що планує зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним.
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