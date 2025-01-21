Трамп помилково назвав Іспанію країною - членом БРІКС, у Мадриді відреагували

Про це пише Associated Press.

Журналіст запитав у Трампа про країни НАТО, такі як Іспанія, які не відповідають мінімуму витрат на оборону у 2% ВВП. Американський президент зазначив, що Мадрид має низькі витрати на оборону, після чого почав говорити про БРІКС.

"Вона країна БРІКС, Іспанія. Ви знаєте, що таке країна БРІКС? Ви дізнаєтесь", – сказав Трамп журналісту.

Потім очільник Білого дому повторив погрозу запровадити високі мита для держав БРІКС.

"Ми збираємося ввести принаймні 100% тариф на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами", - додав він.

Реакція Іспанії

Речниця уряду й міністерка освіти Іспанії Пілар Алегрія заявила, що не знає, чому Трамп зробив такий коментар.

"Я не знаю, чи було твердження, зроблене президентом Трампом, результатом плутанини чи ні, але я можу підтвердити, що Іспанії немає в БРІКС", - підкреслила вона.

Алегрія наголосила, що Іспанія є відданим членом НАТО протягом останніх 40 років, а уряд її країни вважає Сполучені Штати "справжнім союзником".

Довідка. БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворена у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціює себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.