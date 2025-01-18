Нігерія приєдналася до БРІКС як країна-партнерка

Про це інформує уряд Бразилії, яка цьогоріч головує у БРІКС.

Як зазначається, Нігерія стала девʼятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану.

"Нігерія - шоста за чисельністю населення у світі й найбільша в Африці, а також одна з найбільших економік континенту. Вона має спільні інтереси з іншими членами БРІКС", - йдеться у пресрелізі.

Варто додати, що статус країни-партнерки блоку передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ країн БРІКС. Також можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з питань торгівлі, на зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентаріїв. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС.

Довідка. БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворена у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціює себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.

Також нещодавно, до БРІКС приєдналася й Індонезія як повноцінний член.



