Нігерія приєдналася до БРІКС як країна-партнерка
У п'ятницю, 17 січня 2025 року, Нігерія офіційно приєдналася до блоку БРІКС у ролі країни-партнерки
Про це інформує уряд Бразилії, яка цьогоріч головує у БРІКС.
Як зазначається, Нігерія стала девʼятою країною-партнером БРІКС, приєднавшись до Білорусі, Болівії, Куби, Казахстану, Малайзії, Таїланду, Уганди та Узбекистану.
"Нігерія - шоста за чисельністю населення у світі й найбільша в Африці, а також одна з найбільших економік континенту. Вона має спільні інтереси з іншими членами БРІКС", - йдеться у пресрелізі.
Варто додати, що статус країни-партнерки блоку передбачає участь на постійній основі у спеціальних сесіях самітів і зустрічей міністрів закордонних справ країн БРІКС. Також можливе запрошення партнерів на інші заходи міністерського рівня, зокрема з питань торгівлі, на зустрічі представників з національної безпеки та форум парламентаріїв. Партнери можуть приєднуватися до підсумкових документів БРІКС.
Довідка. БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворена у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціює себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.
- Також нещодавно, до БРІКС приєдналася й Індонезія як повноцінний член.
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