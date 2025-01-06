Індонезія офіційно приєднається до БРІКС

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Індонезія головуватиме в БРІКС у 2025 році.

Довідка. БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворена у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціює себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.