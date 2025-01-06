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Індонезія офіційно приєднається до БРІКС

Ксенія Золотова
6 січня, 2025 понедiлок
18:15
Світ на фото прапор Індонезії

Уряд Бразилії заявив 6 січня, що Індонезія офіційно приєднується до блоку БРІКС як повноправний член

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Індонезія головуватиме в БРІКС у 2025 році. 

Довідка. БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворена у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціює себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни.

  • 24 жовтня 2024 року МЗС Індонезії заявило, що країна хоче приєднатися до організації БРІКС та вже розпочала процес.
Теги:
Новини
Економіка
Індонезія
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