Індонезія розпочала процес приєднання до БРІКС

Про це повідомляє Reuters.

"Індонезія висловила бажання приєднатися до групи великих економік, що розвиваються, БРІКС, на яку припадає 35% світового економічного виробництва, як засіб зміцнення країн, що розвиваються", - йдеться в заяві її міністерства закордонних справ.

Під час саміту БРІКС в російській Казані цього тижня міністерство закордонних справ Індонезії повідомило, що процес приєднання до групи почався.

"Приєднання Індонезії до БРІКС є проявом її незалежної і активної зовнішньої політики. Це не означає, що ми входимо до якогось блоку, але ми активно беремо участь у кожному форумі", — сказав новопризначений міністр закордонних справ Сугіоно.

За його словами, БРІКС відповідає основним урядовим програмам індонезійського президента Прабово Субіанто, "особливо щодо продовольчої та енергетичної безпеки, викорінення бідності та розвитку людських ресурсів". Індонезія розглядає організацію як інструмент для просування інтересів глобального Півдня, додав він.

Індонезія, яка є четвертою за чисельністю населення країною світу, проводить позаблокову зовнішню політику. Президент країни, який вступив на головуючу посаду в неділю, неодноразово наголошував на своїх намірах «дружити з усіма країнами», чи то буде Китай, чи США, а також на тому, що Індонезія не долучатиметься до жодного військового блоку.

У вівторок, 22 жовтня, у Казані відкривається саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїдуть делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.

Щонайменше 36 світових лідерів прибули до Казані на саміт БРІКС, під час якого Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні.



