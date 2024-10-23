Росія під час саміту БРІКС прагне створити механізми для посилення війни в Україні, - ISW
Щонайменше 36 світових лідерів прибули до Казані на саміт БРІКС, під час якого Росія, ймовірно, намагатиметься створити механізми для посилення своїх військових сил в Україні
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
"Росія, ймовірно, використає саміт БРІКС як можливість продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв’язків із незахідними державами та, можливо, встановити угоди та торгівельні механізми, за допомогою яких вона зможе підтримувати свої військові зусилля в Україні шляхом пом’якшення впливу західних санкцій", - йдеться у повідомленні.
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту, під час чого обидва посадовці підкреслили важливість багатогранних відносин між країнами. Зокрема Сі підкреслив, що БРІКС є форматом глобального стратегічного співробітництва.
Путін також зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою, з якими обговорив двосторонні відносини, створення багатополярного світового порядку та використання національних валют у взаємних торгівельних розрахунках.
- 22 жовтня у Казані стартував саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави.
- На саміті БРІКС Володимир Путін провів низку зустрічей із посадовцями та представниками інших країн.
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