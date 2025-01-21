Є певні підстави для стриманого оптимізму: Defense Express про темпи виробництва російського ВПК

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми можемо відчувати стриманий оптимізм, тому що наші військові своїми діями сточують потенціал ворога. Адже раніше вважалося, що у росіян так багато танків, що вони пройдуть нашою територією, як гарячий ніж крізь масло. Але тут виходить, що вони дійшли до того, що пересідають на "джихад-мобілі". Є ще певні підстави для стриманого оптимізму попри те, що росіяни розкочегарилися на три зміни виробництва, у них за окремими параметрами виходить краще робота ВПК, ніж всього разом взятого західного ОПК. З даних, які є у відкритому доступі, відомо, що у РФ можуть зробити приблизно 200 нових танків на рік. На жаль, це більше в чотири рази, ніж може виготовляти Німеччина", - зазначив Іван Киричевський.

За його словами, також РФ може виробляти мінімум 25 бойових літаків на рік, якщо не враховувати навчально-бойові ЯК-130 або військово-транспортні літаки. На перший погляд, такі показники є значним потенціалом, а з іншої сторони по артилерійських системах спостерігаємо цікаву річ – під виглядом нових артсистем "Мальва" росіяни перейшли на мобілізаційний варіант, тобто ставлять нові колісні шасі на старі радянські гаубиці "Гіацинт".

"Попри санкції росіяни мають стабільно високий темп виробництва. Відомо, що в російському ВПК працює аж 3,5 млн людей, наприклад, для порівняння в нашому ОПК – 300 тис. З іншого боку росіянам потрібно так багато людей у ВПК, бо у них там превалює ручна праця, навіть для збірки тих самих танків. На російському Уралвагонзаводі, який вважається найбільшим, працює 12 тис. людей. Росіянам при однакових темпах з американцями для виготовлення нових танків потрібно у кілька десятків тисяч більше людей", - прокоментував військовий експерт.

Киричевський додав щодо інших заводів російського ВПК, наприклад, Смоленський авіаційний завод, який безпілотники атакували 21 січня, займається або виробництвом окремих компонентів, або модернізаційними роботами, то на цьому підприємстві задіяно 4,5 тис. людей. Також 20 січня був атакований Казанський авіазавод, на якому працює 8 тис. росіян.

"Не зважаючи на оцей величезний обсяг російського ВПК, стратегічне посилення по снарядах забезпечує північнокорейський військово-промисловий комплекс, в якому 200 заводів з виробництва боєприпасів. Тобто попри те, що у росіян працює понад 3 млн людей у ВПК, а це дуже багато, однак основну стратегічну масу їм дають північні корейці", - підкреслив Іван.