Антикорупційна рада Міноборони про публікацію Згурця щодо застарілих мін: найближчим часом жодні міни не купуватимуть
Член Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко прокоментував резонанс навколо публікації військового експерта Сергія Згурця про закупівлю мін часів Другої світової війни
Свою думку він висловив в етері Еспресо.
Юрій Гудименко зазначив, що антикорупційна рада при Міністерстві оборони України слідкуватиме за цією історією. Та зауважив, що найближчим часом міни закуповуватись не будуть.
"Я зустрівся з директоркою Агенції оборонних закупівель. У нас була двогодинна розмова на цю тему, результатом якої ми могли повідомити суспільство про те, що ніякі міни в найближчий час точно не будуть закуповуватися, і ми абсолютно точно слідкуємо за цією історією. Я думаю, що вона буде мати продовження, і це продовження буде вже при чинному складі антикорупційної ради. Цей кейс ми не випустимо, за цим кейсом ми продовжуємо слідкувати в усіх його просторах", - сказав ветеран російсько-української війни.
- 13 січня військовий експерт Сергій Згурець опублікував матеріал, у якому йдеться про контракт Агенції оборонних закупівель на придбання сотень тисяч протитанкових мін M6A2 1941+ року виробництва за ціною близько 600 євро за одиницю. Загальна сума контракту становить понад двісті мільйонів євро.
- Після публікації до редакції через посередників надійшли пропозиції щодо фінансової компенсації за видалення матеріалу з сайту.
- До редакції "Еспресо" звернулася Агенція оборонних закупівель з офіційним запитом надати докази щодо пропозиції однієї з рекламних агенцій про видалення з сайту матеріалу Сергія Згурця.
У відповідь на коментар Агенції оборонних закупівель Еспресо заперечує, що інформація у матеріалі Сергія Згурця про закупівлю протитанкових мін часів Другої світової є недостовірною.
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