Антикорупційна рада Міноборони про публікацію Згурця щодо застарілих мін: найближчим часом жодні міни не купуватимуть

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

Юрій Гудименко зазначив, що антикорупційна рада при Міністерстві оборони України слідкуватиме за цією історією. Та зауважив, що найближчим часом міни закуповуватись не будуть.

"Я зустрівся з директоркою Агенції оборонних закупівель. У нас була двогодинна розмова на цю тему, результатом якої ми могли повідомити суспільство про те, що ніякі міни в найближчий час точно не будуть закуповуватися, і ми абсолютно точно слідкуємо за цією історією. Я думаю, що вона буде мати продовження, і це продовження буде вже при чинному складі антикорупційної ради. Цей кейс ми не випустимо, за цим кейсом ми продовжуємо слідкувати в усіх його просторах", - сказав ветеран російсько-української війни.