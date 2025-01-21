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Ексклюзив

У Трампа немає причин поступатись або йти на компроміс з Росією, - експерт-міжнародник Краєв

Віталій Бесараб
21 січня, 2025 вiвторок
21:04
Війна з Росією Дональд Трамп

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що для Дональда Трампа зараз немає жодних причин поступатись Росії, оскільки навіть санкції проти РФ вигідні для США

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У Трампа зараз немає жодних причин, щоб поступатись або йти на якісь компроміси з Росією. Оскільки, з погляду санкцій, які США запровадили проти РФ, це вигідно для Трампа. Він хоче розвивати власну нафтогазову промисловість. З політичного погляду йому зараз вигідно тиснути на Путіна, особливо після переговорів з Сі Цзіньпіном. Також з геополітичної позиції Трамп відчуває себе в силі та в праві. Він же неодноразово заявляв про те, що США мають бути великими та стати світовим лідером. Під час першого терміну на посаді президента США він говорив, що Америка має бути великою сама для себе і не витрачати кошти на інші держави. Зараз ми спостерігаємо за зовсім іншим Трампом", - пояснив Краєв.

Експерт зауважив, що Дональд Трамп розуміє, що Україна готова й бажає провести переговори щодо завершення російсько-української війни на відміну від росіян, які роблять ставку на затягування війни.

"Зараз Трамп має зовсім інші інтереси. Найголовніше, що він розуміє адекватність української позиції. Він бачить, що Україна готова і хоче вести переговори. Також він бачить, що українці мають стратегію на відміну від росіян, які хочуть якомога довше затягувати війну, щоб виснажити Україну", - додав він.

  • 20 січня у Вашингтоні відбувається інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів. Перші його заяви читайте за посиланням!
  • 20 січня російський диктатор Володимир Путін у понеділок, 20 січня, заявив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні
     
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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