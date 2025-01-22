"Барселона" перемогла "Бенфіку", а "Болонья" програла "Борусії": результати усіх матчів Ліги чемпіонів 21 січня
У середу, 21 січня, у 7-му турі Ліги чемпіонів "Барселона" перемогла в Лісабоні "Бенфіку", а "Болонья" здолала вдома "Борусію"
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Прямі трансляції усіх матчів єврокубкових турнірів доступні на Megogo.
Ліга чемпіонів
6-й тур
11 грудня
"Аталанта" (Італія) - "Штурм Грац" (Австрія) 5:0
Голи: Ретегі, 12, Пашалич, 58, Де Кетеларе, 63, Лукман, 90, Брешіаніні, 90+5
"Монако" - "Астон Вілла" (Англія) 1:0
Гол: Сінго, 8
"Атлетико" (Іспанія) - Баєр (Німеччина) 2:1
Голи: Альварес, 53, 90 — Інкап’є, 45+1.
На 25-й хвилині був вилучений Барріос (Атлетіко). На 76-й хвилині був вилучений Інкап'є (Баєр).
"Бенфіка" (Португалія) - "Барселона" (Іспанія) 4:5
Голи: Павлідіс, 2, 22, 30 (пен.), Араухо, 68 (авт.) — Левандовські, 13 (пен.), 78 (пен.), Рафінья, 64, 90+6, Гарсія, 86.
"Болонья" (Італія) - "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) 2:1
"Брюгге" (Бельгія) - Ювентус (Італія) 0:0
"Ліверпуль" (Англія) - Лілль (Франція) 2:1
На 59-й хвилині був вилучений Манді (Лілль).
"Слован" (Братислава, Словаччина) - "Штутгарт" (Німеччина) 1:3
Голи: Мецоко, 85 — Левелінг, 11, 36, Рідер, 87.
"Црвена Звезда" (Сербія) - ПСВ (Нідерланди) 2:3
Голи: Ндіай, 71, Джига, 77 — де Йонг, 17, 23, Фламінго, 43.
На 50-й хвилині був вилучений Фламінго (ПСВ).
Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"
Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).
Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).
6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-те місце.
Також "Шахтар" зіграє проти німецької "Борусії" з Дортмунду та французького "Бреста".
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.
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