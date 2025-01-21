Головне, щоб "яструби" Трампа не припуститися помилки Обами, - дипломат Огризко
Дипломат Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.), керівник Центру дослідження Росії, вважає, що дуже небезпечно, якщо Трамп буде робити все, щоб тільки стати лауреатом Нобелівської премії миру, а не врятувати демократичну систему від колапсу
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Головне, щоб "яструби" Трампа не припуститися помилки, яку свого часу зробив Обама, коли він став лауреатом Нобелівської премії миру. Якщо ця ідея зайде в голову Трампу, то це буде дуже небезпечна історія для нас, тому що він буде робити все, щоб стати цим лауреатом коштом України чи інших країн", - зауважив дипломат.
На його думку, якщо ми допоможемо цим "яструбам" переконати Трампа в тому, що він увійде в історію як американський президент типу Рейгана чи Ейзенхауера, чи когось іншого, який врятував демократичну систему від колапсу, від того, що зараз робить Путін, то тоді це буде значно більше та важливіше, ніж Нобелівська премія миру.
- 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів. Перші його заяви читайте за посиланням.
- В цей же день російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва відкрита для діалогу з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні.
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