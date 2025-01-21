Головне, щоб "яструби" Трампа не припуститися помилки Обами, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Головне, щоб "яструби" Трампа не припуститися помилки, яку свого часу зробив Обама, коли він став лауреатом Нобелівської премії миру. Якщо ця ідея зайде в голову Трампу, то це буде дуже небезпечна історія для нас, тому що він буде робити все, щоб стати цим лауреатом коштом України чи інших країн", - зауважив дипломат.

На його думку, якщо ми допоможемо цим "яструбам" переконати Трампа в тому, що він увійде в історію як американський президент типу Рейгана чи Ейзенхауера, чи когось іншого, який врятував демократичну систему від колапсу, від того, що зараз робить Путін, то тоді це буде значно більше та важливіше, ніж Нобелівська премія миру.