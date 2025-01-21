Російські ботоферми у соцмережах більш активні ввечері, - керівник ГО "CAT-UA"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми помічали, коли щось сталося, є природний сплеск критики влади, а потім пізно ввечері вмикається російська ботоферма і починає активно розганяти свої меседжі. Тобто, вочевидь, вони сідають, опрацьовують, що відбулося протягом дня, і дають команду що саме запускати", - прокоментував керівник ГО "CAT-UA".

За його словами, активність російських ботоферм починається переважно після 20:00 і продовжується приблизно до 01:00.

"Якщо ви досі не дотримувалися гігієни у соцмережах, не підбирали собі друзів обдумано, то тоді можете бути у зоні ризику, перш за все, ввечері", - резюмував Артем Захарченко.