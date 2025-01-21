Російські ботоферми у соцмережах більш активні ввечері, - керівник ГО "CAT-UA"
Артем Захарченко, керівник ГО "CAT-UA", зазначив, що активність російських ботоферм у соцмережах починається після 20:00 і продовжується приблизно до 01:00
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми помічали, коли щось сталося, є природний сплеск критики влади, а потім пізно ввечері вмикається російська ботоферма і починає активно розганяти свої меседжі. Тобто, вочевидь, вони сідають, опрацьовують, що відбулося протягом дня, і дають команду що саме запускати", - прокоментував керівник ГО "CAT-UA".
За його словами, активність російських ботоферм починається переважно після 20:00 і продовжується приблизно до 01:00.
"Якщо ви досі не дотримувалися гігієни у соцмережах, не підбирали собі друзів обдумано, то тоді можете бути у зоні ризику, перш за все, ввечері", - резюмував Артем Захарченко.
- 17 січня держави Великої сімки звинуватили Кремль у секретних зусиллях з метою підірвати обрані світові уряди через глобальні кампанії з дезінформації та впливу, які реалізуються за допомогою державного ЗМІ RT та Агентства соціального проєктування (SDA).
- 20 січня у Reuters повідомили, що Росія запустила кампанію з дезінформації, аби вплинути на вибори канцлера ФРН: вона працює на користь ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).
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