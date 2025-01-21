Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті: журналістка Висоцька про результати засідання Ради ЄС з економіки та фінансів
Україна може розраховувати на фінансове забезпечення з боку Заходу, Європейського Союзу та Великої Сімки у 2025 році
Про це розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька в етері Еспресо.
За результатами засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів, європейські високопосадовці, зокрема віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі, Анджей Доманський заявили: "Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті силами Європейського Союзу та Великої Сімки".
Йдеться про два великі проєкти макрофінансової допомоги Україні, каже Висоцька.
"Перший проєкт – позика на суму 50 млрд доларів, ініційована G7. Ці кошти будуть надаватися Україні під гарантії надзвичайних доходів з заморожених російських активів у Євросоюзі та на Заході загалом. Другий проєкт – Ukraine Facility, український фонд на суму 50 млрд євро протягом чотирьох років", - повідомила журналістка.
Як вже зазначала Урсула фон дер Ляйєн, загальна сума допомоги з боку Європейського Союзу у 2025 році може перевищити 30 млрд євро, що є безпрецедентним. З цієї суми 18,1 млрд євро очікується від ініціативи Великої Сімки, а 12,5 млрд євро з Ukraine Facility.
За словами Анджея Доманського, надання цієї допомоги не залежить від дій нової адміністрації Сполучених Штатів.
"Також Домбровскіс додав, що у грудні 2024 року Сполучені Штати виконали свою частину домовленостей щодо надання Україні кредиту під заставу російських заморожених активів і перевели на рахунки Світового Євробанку 20 млрд доларів. Американські гроші вже виведені і їх залишилося лише передати Україні частинами. Таким чином, за словами європейських чиновників, Україна забезпечена фінансово на 2025 рік, і частина грошей на 2026 рік також вже закумульована", - розповіла Висоцька.
- Нагадаємо, у 2024 році країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в $50 млрд, коштом прибутків від активів РФ.
- Наприкінці грудня 2024 Україна отримала від США перший транш у $1 млрд від заморожених активів РФ.
- 10 січня Європейський Союз перерахував перший платіж у розмірі 3 млрд євро з кредиту Групи семи для України. Ukraine Facility – інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму €50 млрд.
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