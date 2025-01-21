Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті: журналістка Висоцька про результати засідання Ради ЄС з економіки та фінансів

Про це розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька в етері Еспресо.

За результатами засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів, європейські високопосадовці, зокрема віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі, Анджей Доманський заявили: "Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті силами Європейського Союзу та Великої Сімки".

Йдеться про два великі проєкти макрофінансової допомоги Україні, каже Висоцька.

"Перший проєкт – позика на суму 50 млрд доларів, ініційована G7. Ці кошти будуть надаватися Україні під гарантії надзвичайних доходів з заморожених російських активів у Євросоюзі та на Заході загалом. Другий проєкт – Ukraine Facility, український фонд на суму 50 млрд євро протягом чотирьох років", - повідомила журналістка.

Як вже зазначала Урсула фон дер Ляйєн, загальна сума допомоги з боку Європейського Союзу у 2025 році може перевищити 30 млрд євро, що є безпрецедентним. З цієї суми 18,1 млрд євро очікується від ініціативи Великої Сімки, а 12,5 млрд євро з Ukraine Facility.

За словами Анджея Доманського, надання цієї допомоги не залежить від дій нової адміністрації Сполучених Штатів.

"Також Домбровскіс додав, що у грудні 2024 року Сполучені Штати виконали свою частину домовленостей щодо надання Україні кредиту під заставу російських заморожених активів і перевели на рахунки Світового Євробанку 20 млрд доларів. Американські гроші вже виведені і їх залишилося лише передати Україні частинами. Таким чином, за словами європейських чиновників, Україна забезпечена фінансово на 2025 рік, і частина грошей на 2026 рік також вже закумульована", - розповіла Висоцька.