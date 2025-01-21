Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті: журналістка Висоцька про результати засідання Ради ЄС з економіки та фінансів
Ексклюзив

Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті: журналістка Висоцька про результати засідання Ради ЄС з економіки та фінансів

Тетяна Нижник
21 січня, 2025 вiвторок
18:16
Світ Прапори України та ЄС

Україна може розраховувати на фінансове забезпечення з боку Заходу, Європейського Союзу та Великої Сімки у 2025 році

Зміст

Про це розповіла кореспондентка Тетяна Висоцька в етері Еспресо.

За результатами засідання Ради ЄС з питань економіки та фінансів, європейські високопосадовці, зокрема віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі, Анджей Доманський заявили: "Фінансові потреби України на 2025 рік повністю закриті силами Європейського Союзу та Великої Сімки". 

Йдеться про два великі проєкти макрофінансової допомоги Україні, каже Висоцька.

"Перший проєкт – позика на суму 50 млрд доларів, ініційована G7. Ці кошти будуть надаватися Україні під гарантії надзвичайних доходів з заморожених російських активів у Євросоюзі та на Заході загалом. Другий проєкт – Ukraine Facility, український фонд на суму 50 млрд євро протягом чотирьох років", - повідомила журналістка.

Як вже зазначала Урсула фон дер Ляйєн, загальна сума допомоги з боку Європейського Союзу у 2025 році може перевищити 30 млрд євро, що є безпрецедентним. З цієї суми 18,1 млрд євро очікується від ініціативи Великої Сімки, а 12,5 млрд євро з Ukraine Facility.

За словами Анджея Доманського, надання цієї допомоги не залежить від дій нової адміністрації Сполучених Штатів. 

"Також Домбровскіс додав, що у грудні 2024 року Сполучені Штати виконали свою частину домовленостей щодо надання Україні кредиту під заставу російських заморожених активів і перевели на рахунки Світового Євробанку 20 млрд доларів. Американські гроші вже виведені і їх залишилося лише передати Україні частинами. Таким чином, за словами європейських чиновників, Україна забезпечена фінансово на 2025 рік, і частина грошей на 2026 рік також вже закумульована", - розповіла Висоцька.

  • Нагадаємо, у 2024 році країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в $50 млрд, коштом прибутків від активів РФ.
  • Наприкінці грудня 2024 Україна отримала від США перший транш у $1 млрд від заморожених активів РФ.
  • 10 січня Європейський Союз перерахував перший платіж у розмірі 3 млрд євро з кредиту Групи семи для України. Ukraine Facility – інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024-2027 рр. фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму €50 млрд.
Теги:
Новини
Економіка
Україна
ЄС
бюджет
Захід
Рада Європи
G7
Війна з Росією
США
Європейська комісія
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
Читайте також:
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
Автор Тетяна Нижник
18 січня, 2025 субота
Ключ до перемоги в руках Зеленського. Час призначати на керівні посади компетентних фахівців, а не друзів, - полковник Грант
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Київ
-0.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.07
    Купівля 42.07
    Продаж 42.63
  • EUR
    Купівля 43.52
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
21 січня
18:42
На Сумщині сапери знешкодили близько 170 вибухонебезпечних предметів за один виїзд
18:41
військовий квиток, мобілізація
Нардеп Федієнко: раджу відповідальним за мобілізаційні плани підприємств надіслати листи в ТЦК, щоб заброньованих взяли на спецоблік
18:30
Покровськ
Окупанти змінили тактику наступу на Покровськ і намагаються обійти місто з заходу, - ОСУВ "Хортиця"
18:15
Оновлено
Екскомбата ЗСУ Лапіна, підозрюваного в неналежній обороні Харківщини у 2024 році, взяли під варту
18:11
Ексклюзив
ботоферма
Російські ботоферми у соцмережах більш активні ввечері, - керівник ГО "CAT-UA"
18:05
Ексклюзив
Міна M6A2
Антикорупційна рада Міноборони про публікацію Згурця щодо застарілих мін: найближчим часом жодні міни не купуватимуть
18:02
OPINION
Ізраїль — Хамас: до чого тут Україна?
17:52
Максим Буткевич
Звільнений з російського полону правозахисник і журналіст Максим Буткевич став членом українського ПЕН
17:46
викрадений автомобіль
У сервісних центрах МВС відновили перереєстрацію транспортних засобів після хакерської атаки на реєстри
17:46
У Києві приватну компанію викрили на постачанні Нацгвардії 30 тис. комплектів бракованої форми
17:45
Ексклюзив
Міністерство оборони
"Вирішувати треба на стратегічному рівні": Гудименко назвав головну проблему в Міноборони
17:40
Ексклюзив
Євстратій Зоря
Московський патріархат чекає, що Росія повернеться, – архієрей ПЦУ Євстратій Зоря
17:24
Стівен Фрай
Британський актор і комік Стівен Фрай закликав світ звертати увагу на війну в Україні
17:23
Володимир Зеленський у Брюсселі
У Курській області загинули 4 тис. солдатів КНДР, - Зеленський
17:18
Оновлено
Володимир Зеленський в Давосі
"Чи помічатиме Трамп Європу?": Зеленський заявив, що європейці мають боротися за місце в союзах і технорозвитку
17:14
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд оновив механізм обліку й обслуговування прифронтових фортифікацій
17:02
ВЛК_військовий квиток
Роздрукований військово-обліковий документ підтверджувати в ТЦК не потрібно, - Мінцифри
17:01
Тисяча гривень
З початку року "тисячу Зеленського" отримали понад 3,3 млн українців
16:56
Білорусь
У Білорусі відбувається дострокове голосування на псевдовиборах президента
16:37
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 55 боєзіткнень: найгарячіше на Покровському напрямку
16:33
В УПЦ МП заявили, що невідомі "осквернили розписами" їхню церкву на Буковині
"Московський патріархат вибрав тактику вичікування": митрополит ПЦУ Євстратій Зоря про перешкоди переходу громад з УПЦ МП
16:30
Ексклюзив
окупанти танк
Це не стратегія "другої армії світу": військовослужбовець Тимочко про можливий наступ РФ на Дніпропетровщину
16:15
соцмережа Х (Твіттер)
Віцепрем'єрка Іспанії видалила свою сторінку в Х через риторику та жести Маска під час інавгурації Трампа
16:03
OPINION
Спочатку було слово "Гренландія". І понеслось...
15:55
Дональд Туск
Туск доручив підготувати польські консульства до можливої депортації громадян з США
15:52
Оновлено
Карта переходів громад з московського патріархату станом на січень 2025 року
15:37
Сі Цзіньпін і путін
"Довгостроковий мир на основі інтересів РФ": Путін і Сі Цзіньпін поговорили по відеозв'язку
15:36
Оновлено
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині сталася пожежа в готелі на гірськолижному курорті: кількість жертв зросла до 66
15:24
ЄС посилює боротьбу з мовою ворожнечі в інтернеті: Кодекс поведінки+ підписали найбільші медіаплатформи
15:20
Ілюстративне фото
Повернення історичних назв: Україна перейменувала 22 об'єкти в окупованому Криму
15:18
Дональд Трамп
Указ Трампа про зупинку міжнародної допомоги США на 90 діб не стосується України, – ЦПД
14:59
Учасниця Нацвідбору GRISANA, яка не пройшла у фінал, подала заявку на відбір у Сан-Марино
14:57
Резерв+
У Резерв+ повернули відстрочки для студентів, аспірантів й докторантів
14:46
Замах на вбивство заступника Ляшка: підозрюваним обрали запобіжний захід
14:41
Давид Арахамія
"Чекаємо": Арахамія припустив, коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа
14:27
Український фільм "Стрічка часу" про шкільне навчання під час війни потрапив до основного конкурсу Берлінале
14:02
OPINION
Про Трампа, "війну" з трансгендерами й чому не запросили Зеленського
13:54
вибух в порту Барселони
У порту Барселони стався вибух: загинула людина
13:37
Репресії в окупованому Криму: росіяни погіршують умови утримання українців у колоніях
13:31
Еммануель Макрон
Макрон закликав Європу збільшити витрати на оборону після початку президентства Трампа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV