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Україна отримала від США перший транш у $1 млрд від заморожених активів РФ

Дар'я Куркіна
24 грудня, 2024 вiвторок
17:33
Економіка Україна - США, конгрес

Україна отримала від Сполучених Штатів перший транш, забезпечений доходами від російських заморожених активів, - $1 млрд

Зміст

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль та пресслужба Міністерства фінансів.

Держбюджет отримав $1 млрд від США в межах Програми Світового банку за Другою позикою на підтримку політики розвитку "Основи зростання".

"Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7", - зазначає Шмигаль.

У Мінфіні додають, що американський уряд спрямував кошти до фонду Світового банку через Агентство США з міжнародного розвитку. 

"Він є продовженням прямої бюджетної підтримки України з боку Сполучених Штатів, яка у 2022-2024 роках склала близько 30 млрд доларів США у вигляді грантового фінансування", - додають у відомстві. 

  • 10 грудня стало відомо, що Україна отримає від США новий кредит на суму у $20 млрд. В американському мінфіні тоді заявили, що ці фінанси виплачуються коштом доходів, отриманих від заморожених активів Росії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
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