ЄС перерахував перші 3 млрд євро із кредиту G7 для України

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Після майже трьох років з початку російської агресивної війни, Україна може надалі розраховувати на своїх друзів та партнерів. Сьогодні ми доставили €3 мільярди євро в Україну, 1-шу сплату частини ЄС у кредиті G7. Це надає Україні фінансову силу для продовження боротьби за власну свободу, і щоб перемогти", - написала фон дер Ляєн.

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