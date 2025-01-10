ЄС перерахував перші 3 млрд євро із кредиту G7 для України
Європейський Союз перерахував перший платіж у розмірі 3 млрд євро із кредиту "Групи семи" для України
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Після майже трьох років з початку російської агресивної війни, Україна може надалі розраховувати на своїх друзів та партнерів. Сьогодні ми доставили €3 мільярди євро в Україну, 1-шу сплату частини ЄС у кредиті G7. Це надає Україні фінансову силу для продовження боротьби за власну свободу, і щоб перемогти", - написала фон дер Ляєн.
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- 26 жовтня 2024 року країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів: його забезпечать коштом прибутків від заморожених активів російського центрального банку.
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