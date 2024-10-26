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Країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в $50 млрд, коштом прибутків від активів РФ

Ольга Бабишена
26 жовтня, 2024 субота
01:24
Економіка G7

Країни G7 домовилися про надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів: його забезпечать коштом прибутків від заморожених активів російського центрального банку

Зміст

Про це інформує Bloomberg

"Сьогодні ми, лідери країн G7, досягли консенсусу щодо того, як надати Україні кредит у розмірі близько 50 мільярдів доларів США в рамках Надзвичайної програми прискорення податкових надходжень (ERA). Кредитні кошти будуть розподілені по декількох каналах для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні", - йдеться у заяві лідерів G7.

Вказано, що консенсусу досягли після того, як США та союзники, з'ясували, як структурувати цей кредит та забезпечити його погашення. 

Зазначено, що США нададуть 20 мільярдів доларів. Такий самий внесок зробить ЄС, а Британія надасть близько 3 мільярдів доларів. Крім того, очікується, що свій внесок також зроблять Канада та Японія. 

"Ми не будемо втомлюватися в нашій рішучості надати Україні підтримку, необхідну їй для перемоги", - додали лідери G7. 

Очікується, що США можуть виплатити свою частку ще до того, як наступна адміністрація президента візьметься до виконання своїх обов'язків у 2025 році.

  • Рада Європейського Союзу 23 жовтня остаточно підтримала надання Україні позики до €35 млрд у межах кредиту G7 коштом доходів від заморожених активів РФ.
  • Згодом США оголосили, що нададуть Україні $20 млрд у межах кредиту G7 загальною сумою $50 млрд, який надаватиметься коштом прибутків від заморожених російських активів
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
ЄС
G7
Війна з Росією
США
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